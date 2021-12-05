أفادت مصادر مطلعة بأن شركة "شل" أجْلت الموظفين غير الأساسيين من منشأة عائمة للغاز الطبيعي المسال في شمال غرب أستراليا، في وقت تتواصل فيه الجهود لاستعادة التيار الكهربائي الذي أدى انقطاعه إلى توقف العمليات بالمنشأة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن أحد المصادر القول إن تعثر إعادة تشغيل مولدات الطاقة الأساسية في منشأة "بريلود" لتصدير الغاز الطبيعي المسال قد أدى إلى تعطل خدمات التهوية ومياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وأوضحت المصادر أن إجلاء الموظفين غير الأساسيين جرى بمساعدة مروحية وسفينة إنقاذ تابعة لشركة "إنبكس كورب".

وقالت شل، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن العمل جار لإعادة التيار الرئيسي، دون أن تعلق على أنباء الإجلاء.

وكانت أكبر منشأة عائمة للغاز الطبيعي المسال في العالم قد علقت الإنتاج وأرجأت تحميل شحنة أمس الأول الجمعة بعد مشكلة أدت إلى انقطاع التيار.

ولفتت بلومبرج إلى أن الإجلاء قد يعني أن توقف المنشأة سيستمر لفترة أطول مما مكان متوقعا في البداية، الأمر الذي سيفاقم النقص العالمي في الغاز الطبيعي.