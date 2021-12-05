احتل تضخم أسعار الغذاء في كوريا الجنوبية، في الربع الثالث من العام، رابع أعلى مرتبة، بين الدول الأعضاء، في منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية"، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية

وطبقا لبيانات صادرة عن المنظمة وهيئة "الإحصاء الكورية الجنوبية" ، ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 5%، على أساس سنوي، في الفترة من تموز/يوليو حتى أيلول/سبتمبر الماضيين.

وارتفعت أسعار المستهلك في البلاد، بواقع 6ر2%، على أساس سنوي، في الفترة المذكورة، وهي أكبر زيادة ربع سنوية، في حوالي تسع سنوات.

وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الـ20 كأعلى معدلات تضخم إلى جانب بلجيكا ، وذلك بين 34 دولة أصدرت المنظمة بياناتها بشأن التضخم.

غير أنه فيما يتعلق بتضخم أسعار الغذاء، سجلت ثلاث دول فقط هي كولومبيا واستراليا والمكسيك، معدلات أعلى من كوريا الجنوبية.

وبلغ تضخم أسعار الغذاء في كوريا الجنوبية، 7ر1%، في الربع الأول من العام الماضي وسجل نموا، للربع السابع على التوالي منذ ذلك الحين.