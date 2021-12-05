منح نقاد فنيون ألمان متحف باوهاوس في مدينة ديساو لقب "متحف العام".

وذكرت الرابطة الدولية لنقاد الفن (إيه أي سي إيه) أن ممثلي القسم الألماني بالرابطة سلموا الشهادة مساء السبت.

وأعربت مديرة وعضو مجلس إدارة مؤسسة باوهاوس ديساو، باربرا شتاينر، عن سعادتها بالاعتراف بالمتحف الذي لا يزال حديثا، حيث تم افتتاحه في عام .2019

وقالت: "حقيقة أن نقاد الفن المشهورين اختاروا متحف باوهاوس الجديد نسبيًا في ديساو كمتحف عام 2020 هو تقدير خاص جدًا لعملنا".

ويمثل القسم الألماني في الرابطة الدولية لنقاد الفن أكثر من 200 كاتب وصحفي وناشر. وعلى الصعيد الدولي، يشارك حوالي 5 آلاف ناقد في الرابطة.