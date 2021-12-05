أعلنت خدمة بث الموسيقى عبر الإنترنت "تيدال" اعتزامها السماح لجزء من مستخدميها إمكانية سداد قيمة اشتراكهم مباشرة للموسيقيين أصحاب التسجيلات التي يستمع إليها المستخدمون كثيرا.

وقالت شركة تيدال إنها قررت تحويل ما يصل إلى 10% من قيمة الاشتراك في خدمة "هاي فاي بلس" والبالغة 99ر19 يورو شهريا إلى برنامج "الدفع المباشر للفنانين".

وأضافت تيدال أن فكرة البرنامج الجديد هي ضرورة وصول أموال المستخدم بشكل مباشر إلى الفنان الذي يفضل الاستماع إلى أعمالهم باستمرار عبر خدمة البث.

يذكر أن قيمة المبالغ التي يحصل عليها الفنانون حاليا تتوقف على مدى شعبية أعمالهم الموسيقية على خدمات البث عبر الإنترنت. لكن هذه المبالغ تكون بسيطة في أغلب الأحوال.

ويعتبر نموذج الدفع المباشر من المستخدم إلى الفنان الذي تعتزم خدمة تيدال تطبيقه جديدا بالنسبة لهذه الصناعة.

في الوقت نفسه تستهدف خدمة تيدال جذب المزيد من المستخدمين من خلال إطلاق نسخة مجانية من خدمتها لأول مرة. وستكون هذه الخدمة متاحة في البداية للمستخدمين في الولايات المتحدة.

يذكر أن خدمة تيدال تأسست عام 2015 على يد مجموعة من الموسيقيين بقيادة نجم الراب جاي زد على أساس منح الفنانين نصيب أكبر من إيرادات الخدمة وتوفير جودة أفضل لصوت التسجيلات الموسيقية التي تبثها.