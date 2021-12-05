أظهر استطلاع حديث أن أغلب المواطنين الألمان راضون عن عمل أنجيلا ميركل خلال فترة توليها للمستشارية.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد أن نحو 60% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن ميركل أدت عملها بشكل جيد كمستشارة. وفي المقابل ذكر 30% أنهم يرون أنها أدت عملها بشكل سيئ .

وقال 47% ممن شملهم الاستطلاع الذي شمل 1004 أشخاص إنهم سيفتقدون المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها.

تجدر الإشارة إلى أن معهد "إنسا" أجرى الاستطلاع في الثالث من كانون أول/ديسمبر الجاري.