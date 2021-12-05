نسخر كل إمكاناتنا للاستمرار في التحسن وتقديم مستوى طبي يواكب التطورات الحديثة

أرمسترونج : الأكاديمية أظهرت الامتثال الكامل لمعايير وسياسات الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر



أعلن الرئيس التنفيذي لأكاديمية العلوم الحياتية محمد ناهس العنزي عن حصولها على الاعتماد الأكاديمي من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمرAACME.

وأضاف العنزي في بيان صحافي أن حصول أكاديمية العلوم الحياتية على هذا الاعتماد من منظمة معتمدة يعني أنها قد اجتازت سلسلة من المعايير الصارمة والمعترف بها دوليًا لتوفير تعليم طبي مستمر عالي الجودة للأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية ، معتبراً أن هذا الاعتماد بمثابة خطوة مهمة في نجاح الأكاديمية ونموها المستمر، إذ كان لدينا الالتزام بتقديم أعلى مستويات الجودة في برامج التعليم الطبي المستمر والتطوير المهني على مدى الأعوام الستة الماضية .

ونوه إلى أن الأكاديمية تسخر كل إمكاناتها للاستمرار في التحسن ، وتقديم مستوى طبي يواكب التطورات الحديثة ، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعني أننا استوفينا معاييرها الدولية في تقديم مستويات عالية من الجودة المنشودة.



واختتم العنزي: "تتشرف الأكاديمية " LSA " بالحصول على الاعتماد من منظمة تحظى بتقدير كبير مثل AACME®️ ، ونحن فخورون بفريقنا وأنظمتنا الداخلية وتعاون جميع مدربينا وشركائنا وعملائنا الذين كانوا لبنة أساسية في الوصول إلى هذا الإنجاز بعد تجاوزنا لتدريب أكثر من 15 ألف تدريب خلال الأعوام الستة الماضية.ونهدي بدورنا هذا الانجاز لجميع العاملين في قطاع الرعاية الصحية في الكويت سواء في القطاع الحكومي أو الخاص".



من جهته قال البروفيسور تيد أرمسترونج ، رئيس لجنة التقييم: "لقد تعاونت الأكاديمية في تنسيق عملية الاعتماد مع لجنة مراجعة الاعتماد ، وأظهرت الامتثال الكامل لمعايير وسياسات الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر®️".

وأضاف: "نتيجة لذلك ، حصلت LSA على حالة" الاعتماد الكامل "، وتعتبر من ضمن عدد قليل من مؤسسات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "MENA" للتأهل لهذه الحالة دون المرور بفترة مؤقتة".

الجدير بالذكر أن المنظمات الطبية التي تقدم برامج التعليم الطبي المستمر للأطباء والمهنيين الصحيين، تخضع لمسح مكثف لعملياتها وبرامجها وموظفيها وإدارتها من أجل تحقيق الاعتماد، وتتضمن إجراءات الاعتماد مراجعة لجودة المنظمة وقيمة برامج التعليم الطبي المستمر، ومؤهلات المدربين، والمنسقين والسياسات الداخلية.

ويتم منح اعتماد الجمعية من قبل لجنة مراجعة الاعتماد، بالإضافة إلى جميع اللجان الدائمة، التي تتكون من أطباء متميزين ومتخصصين في الرعاية الصحية يمثلون مجموعة واسعة من الجامعات والمستشفيات التعليمية والجمعيات الطبية.