أكد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد أهمية تكثيف الجهود الرسمية والأهلية والمبادرة لإطلاق حملات التخضير والتشجير في مناطق الكويت المختلفة في إطار ترجمة المسؤولية الاجتماعية والحاجة الماسة لدعم الغطاء النباتي والخضري علي امتداد المناطق.



جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في حملة التخضير والتشجير للمخيمات الربيعية في المنطقة الجنوبية وتحديدا في بر الجليعة والتي انطلقت أمس وسط اجواء ربيعية متميزة.

وأعرب الخالد عن سعادته بالتجاوب الجماهيري الذي حظيت به الحملة ويترجم مستوى الوعي بوجوب المحافظة على البيئة وتنميتها واهتمام رواد البر بأهمية التشجير، كما يمثل مؤشرا لنجاح مبادرة المحافظة، مثمنا جهود المشاركين في الحملة التي تم تنظيمها بدعم من البنك التجاري وجرى خلالها توزيع 3000 شتلة زراعية متنوعة مستدامة لزراعتها في مناطق المخيمات الجنوبية وامتدت حتى المغرب لتحقيق اقصى استفادة للجميع والمساهمة في تخضير وتشجير مناطق التخييم عموما والمنطقة الجنوبية تحديدا.

ووجه الشكر والتقدير للبنك التجاري على مساهماته المستمرة في دعم أنشطة وبرامج المحافظة المجتمعية، كما جدد الاشادة بفريق محافظة الاحمدي التطوعي وجهوده المتميزة، واعدا بمواصلة محافظة الاحمدي لشراكاتها لأجل المزيد من المساهمات المجتمعية والتطوعية.



بدورها، قالت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: إيمانا من البنك التجاري بأن حماية البيئة تمثل بعدا اجتماعيا مهما في برامج المسؤولية الاجتماعية، يسعى البنك دائما إلى دعم الفعاليات المجتمعية العامة التي تصب في خدمة المجتمع والمواطن.