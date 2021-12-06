من الصعب دائما تحديد السبب الدقيق وراء انهيار سوق العملات المشفرة، إلا أن 3 أسباب بارزة، ألقت بظلالها على سوق التشفير بوضوح ودفعته لخسارة ما يقرب من تريليون دولار من قيمته السوقية من أعلى مستوياته الشهر الماضي.



وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد استردت بيتكوين بعض خسائرها يوم السبت الماضي، خلال تعاملات أمس الصباحية لتصل إلى مستوى 48 ألف دولار، بعد أن سجلت 45 ألف دولار أول من امس، وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة من 2.6 تريليون دولار يوم الجمعة إلى 2.07 تريليون دولار يوم السبت الماضي، وبلغ إجمالي القيمة السوقية 3 تريليونات دولار في الشهر الماضي، لفترة قصيرة جدا.



وحدد المستثمر الشهير لويس نفيلييه، 3 أسباب وراء الانخفاضات الكبيرة للعملات المشفرة، والتي خسرت ما يقرب من 600 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، والتي لخصها فيما يلي:



1- خطوات الاحتياطي الفيدرالي



قال نفيلييه إن حديث بنك الاحتياطي الفيدرالي عن الخفض التدريجي، أثار فزع المستثمرين من الأصول المضاربة. وحذر نفيلييه من أن «تناقص الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يمكن أن يؤدي إلى انفجار فقاعة بيتكوين والعملات المشفرة».



وأوضح نافيلييه أن تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي «يجب أن يخلق تصحيحا في أصول المخاطرة، والتي تعد بيتكوين جزءا منها». كما حذر من أن سعر بيتكوين قد ينخفض إلى أقل من 10000 دولار.



2- تحورات فيروس «كورونا»



من الواضح أن اندلاع متغير أوميكرون وعدم اليقين المحيط بخطورته - وفعالية اللقاحات، التي لم يتم تحديدها بعد - قد أدى أيضا إلى قيام مستثمرين بالركض بعيدا عن المضاربات الخطرة.



3- جني المكاسب



يتطلع العديد من المستثمرين الذين يشهدون نهاية العام إلى جني المكاسب وسحب الأموال من فوق الطاولة، ورغم الانخفاضات الأخيرة فإن بيتكوين لاتزال مرتفعة بنسبة 66% منذ بداية العام، حيث كان سعرها في الأول من يناير عند 29400 دولار.