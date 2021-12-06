شهدت التجارة الإلكترونية نموا كبيرا خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يواصل هذا القطاع النمو خلال السنوات المقبلة، كما من المتوقع أن يزداد اعتماد شركات التجارة الإلكترونية على البيانات الضخمة، من أجل تقديم تجارب مخصصة للعملاء.



ويتوقع الخبراء أن توسع أكبر شركات التجارة الإلكترونية قاعدة عملائها، مع استمرار الصناعة في تحقيق الازدهار، وفي هذا السياق نستعرض أكبر 10 شركات للتجارة الإلكترونية في العالم وفقا لحجم مبيعاتها عبر الإنترنت والبالغة 525 مليار دولار في عام 2020:



1- أمازون



جاءت شركة التجارة الإلكترونية الأميركية «أمازون» في المركز الأول، حيث سجلت مبيعات عبر الإنترنت بقيمة 90 مليار دولار العام الماضي، وقد زادت مبيعاتها عبر الإنترنت بنسبة 37% في الربع الثالث من العام الماضي على أساس سنوي.



2- علي بابا



تعمل الشركة الصينية «علي بابا» في العديد من القطاعات بما في ذلك تجارة التجزئة، والتكنولوجيا والإنترنت، والتجارة الإلكترونية، وهي أكبر منصة في العالم للأعمال التجارية الموجهة للأعمال، وقد سجلت مبيعات عبر الإنترنت بقيمة 88.4 مليار دولار العام الماضي.



3- جيه دي دوت كوم



بلغت مبيعات شركة التجارة الإلكترونية الصينية «جيه دي دوت كوم» عبر الإنترنت 87.2 مليار دولار، وتبيع الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك الإلكترونيات الاستهلاكية، والهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر، وغير ذلك من منتجات.



4- تارجت



تعد شركة «تارجت» من بين أكبر متاجر التجزئة في الولايات المتحدة الأميركية، وقد سجلت مبيعات عبر الإنترنت بقيمة 84.7 مليار دولار العام الماضي، وبشكل عام زادت مبيعات الشركة بنسبة 24.3% في الربع الثاني من 2020.



5- تيسكو



هي شركة بريطانية تعمل في قطاع البقالة وتجارة التجزئة، وقد سجلت مبيعات عبر الإنترنت بقيمة 59.1 مليار دولار العام الماضي، ومثلت المبيعات عبر الإنترنت 68% من مبيعاتها خلال النصف الأول من عام 2020.



6- بست باي



هي شركة أميركية متخصصة في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية، وقد زادت مبيعاتها عبر الإنترنت ثلاثة أضعاف خلال الربع الثاني من عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وبلغ إجمالي مبيعاتها عبر الإنترنت العام الماضي 43.2 مليار دولار.



7- صنينج



هي شركة صينية للبيع بالتجزئة، وتحظى بتواجد كبير في الصين واليابان، ويعد موقعها الإلكتروني «صنينج دوت كوم» واحدا من أكبر ثلاثة مواقع للتجارة الإلكترونية في الصين، ويبيع الموقع مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الأجهزة المنزلية، والكتب، ومستحضرات التجميل، وقد سجلت الشركة مبيعات عبر الإنترنت بقيمة 37.6 مليار دولار العام الماضي.



8- كوستكو



تعد الشركة الأميركية «كوستكو» ثاني أكبر شركة للبيع بالتجزئة في العالم بعد «وول مارت»، وتدير الشركة مواقع للتجارة الإلكترونية في عدة بلدان بما في ذلك أميركا، وكندا، والمملكة المتحدة، والمكسيك، وكوريا، وتايوان، وقد سجلت مبيعات عبر الإنترنت بقيمة 26.1 مليار دولار العام الماضي.



9- ماسيز



تعد «ماسيز» من أكبر سلاسل المتاجر في أميركا، ورغم أن المبيعات في متاجرها تراجعت خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا، فإن مبيعاتها عبر الإنترنت ارتفعت بنسبة 53%، وبلغت قيمة مبيعاتها عبر الإنترنت 22.8 مليار دولار في 2020.



10- إيباي



سجلت شركة «إيباي» مبيعات عبر الإنترنت بقيمة 11.8 مليار دولار في 2020، وهي شركة أميركية متعددة الجنسيات توفر الخدمات من المستهلكين للمستهلكين، ومن الشركات للمستهلكين، من خلال موقعها عبر الإنترنت، وتعمل «إيباي» في أكثر من 32 دولة في العالم، وقد ارتفعت إيراداتها في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 25% على أساس سنوي.