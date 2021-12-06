نفى مسؤول في التحالف الدولي ضد «داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة، أن تكون قاعدة التنف الأميركية في شرق سورية قد تعرضت لأي هجوم.



وقال العقيد جويل هاربر المتحدث باسم التحالف الدولي: «لم ترد أنباء عن هجوم على التنف. كان هناك تفجير متحكم فيه من قبل قوات التحالف لإزالة القذائف غير المنفجرة».



وكانت وسائل اعلام سورية أفادت بوقوع انفجارات داخل قاعدة التنف الأميركية الواقعة قرب المثلث الحدودي السوري - العراقي - الاردني.



وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنه تم سماع دوي عدة انفجارات داخل القاعدة الواقعة في ريف حمص الشرقي.



من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارين اثنين هزا منطقة الـ 55 الواقعة عند المثلث الحدودي بين سورية والعراق والأردن ضمن البادية السورية، التي توجد فيها قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي. وأضاف أن طيرانا مروحيا تابعا للتحالف حلق صباح أمس في أجواء المنطقة، عقب ذلك هز انفجار أول المنطقة متوسط الشدة، تبعه انفجار آخر عنيف وشديد. من جهتها، ذكرت صحيفة «الوطن» الموالية إن ثلاث قذائف صاروخية سقطت على القاعدة الأميركية في حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور الشمالي. وقالت نقلا عن مصادر لم تسمها، إنه تلا ذلك تحليق للطيران الحربي الأميركي في سماء المنطقة من دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في مكان سقوطها.