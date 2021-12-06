أصدر المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قرارا يقضي بتعديل أوقات الفتح والإغلاق لجميع المحلات والأسواق التجارية في المدينة، بحسب ما نقلت وسائل اعلام سورية محلية. وحدد المكتب أمس أوقات الفتح والإغلاق من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء صيفا، ومن الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء شتاء. وكانت محافظة دمشق سمحت في اغسطس الماضي للمحلات التجارية البدء بالعمل من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء، بعد أن حددت ساعات عملها في قرار سابق بين 9 صباحا و8 مساء. كما مددت المحافظة عمل المطاعم بكل تصنيفاتها خلال يومي الجمعة والسبت حتى الساعة 2 ليلا بدلا من إغلاقها عند الواحدة، على أن يسمح لها بالفتح عند 7 صباحا بدلا من 9.