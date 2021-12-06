قامت بعثة منتخب الإمارات، بتكريم مشجعة إماراتية أظهرت حماسا كبيرا في تشجيع «الأبيض»، خلال مباراته التي فاز فيها على موريتانيا «1-0»، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.



وأظهرت اللقطات التلفزيونية تفاعل المشجعة بشدة، لحظة تسجيل هدف الإمارات والمباراة الوحيد، بقدم اللاعب البديل خليل إبراهيم، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.



وقام النجم المخضرم إسماعيل مطر بتسليم المشجعة قميص المنتخب الإماراتي بحضور اللاعبين، وشكرها على تفاعلها، مؤكدا أن تشجيعها للمنتخب يعكس حسها الوطني العالي.



من جانبها، طالبت المشجعة الإماراتية اللاعبين ببذل المزيد من الجهد لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام المنتخب التونسي اليوم، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.