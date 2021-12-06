تمكن فارس آسيا الذهبي علي جاسم الخرافي، من مواصلة مشواره الرائع في الجولة الثانية من أول دوري في تاريخ الفروسية الكويتية الذي تم إشهاره وتشكيل مجلس إدارته اتحاد اللعبة في يناير الماضي برئاسة الرياضي المخضرم مسعود جوهر حيات.



ونجح الخرافي نجم نادي الكويت للفروسية في الفوز بلقب الجولة الثانية التي أقيمت في مركز الكويت للفروسية بعدما فاز بالجائزة الكبرى، وحصد المركز الأول في الشوط الرئيسي على ارتفاع 140 سم بزمن 40.25 ثانية بعدما تخطى الحواجز دون أخطاء وسط منافسة قوية مع الفارس عبدالرحمن الفزيع (44.37) الذي حل ثانيا، تلاه عبدالله العوضي (53.43) وغازي الجريوي وشاكر الكاظمي وناصر الهزيم.



وعلى ارتفاع 130 سم جاء الخرافي أولا تلاه غازي الجريوي وفواز الراشد وخالد الخبيزي وأبرار المسلم ومحمد الموسى، فيما فاز الفارس البيلاروسي نجم مركز الكويت للفروسية بافيل فورونكو بالمركز الأول على ارتفاع 120 سم، وفاز فارس مربط السديراوي حمد العتيبي بالمركز الأول على ارتفاع 110 سم.



كما شهدت منافسات اليوم الأول فوز الخرافي بالشوطين الأخيرين على ارتفاع 125 و135 سم، ليكون الخرافي قد توج بأشواط الفئة المتقدمة في البطولة على ارتفاعات 125 و130 و135 و140، في سابقة لم ولن يحققها فارس كويتي سوى البطل العالمي علي الخرافي.



وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية الفارس الشيخ يوسف مشعل الصباح الذي قام بتتويج الفائزين، أن الجولة الثانية من دوري الاتحاد شهدت منافسات قوية جدا بين الفرسان والفارسات وتأهل منهم 4 فرسان للجولة الثانية للشوط الرئيسي على ارتفاع 140 سم بدون أي نقاط جزاء.



وبين أن البطولة شهدت مشاركة أكثر من 250 فارسا وفارسة، مشيدا بالدعم الكبير من الشركات الراعية، ومشيرا الى أن هناك إقبالا كبيرا من المشاركين في الفئات المبتدئة، ويتوقع زيادة الأعداد في البطولات المقبلة من أجل النهوض بالفروسية الكويتية محليا وقاريا وعالميا.