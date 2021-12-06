القاهرة - خديجة حمودة



وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم، ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها، لتكون جهود تمكين أبنائنا من ذوي الهمم، جزءا لا يتجزأ، من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام.



جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي امس خلال احتفالية «قادرون باختلاف» بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.



وقال الرئيس السيسي إن قصة الكفاح والإصرار والإرادة من أجل بناء دولتنا الحديثة قابلها العديد من التشابكات والتحديات واجهناها معا خلال السنوات الماضية، وما زلنا نقف معا، كتفا بكتف، ونعمل يدا بيد، من أجل تخطي كل الصعاب سعيا إلى تغيير الواقع وتعديل المسار وكلنا إيمان راسخ بتوفيق الله «عز وجل» لمن يتقن عمله وأن أعلى مراتب الإتقان مرهونة بمقدار ما يمكن أن نقدمه لأبنائنا وبناتنا، من ذوي القدرات والهمم وهو ما حرصنا عليه، ووجهنا به مختلف الجهات المعنية بالدولة للعمل على تذليل الصعاب، وتوفير المناخ المناسب والبيئة الصالحة، لتمكينهم من المشاركة الفعالة في شتى المجالات والاستفادة من إسهاماتهم وقدراتهم المتفردة، في مسارات العمل الوطني.



وأعلن الرئيس، عن حزمة من الإجراءات التنفيذية، التي سيتم العمل من خلالها في الفترة المقبلة والموجهة خصوصا لأبنائنا من ذوي الهمم، وهي أولا: تضمين المشروعات المنفذة ضمن «مبادرة حياة كريمة» في جميع المحافظات، لكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية والثقافية والرياضية والتنموية، الخاصة بذوي الهمم، ثانيا: التوسع في مجالات تدريب وتأهيل المعلمين، بآليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة، في التعامل والتواصل مع ذوي الهمم من أجل تمكينهم من التعلم والتحصيل الجيد، والتفوق في مختلف المجالات الدراسية والعملية، ثالثا: قيام قطاعات الإنتاج الفني والثقافي بإنتاج العديد من الأعمال الدرامية والثقافية، التي تستهدف إبراز قدرات وإبداعات ذوي الهمم وإسهاماتهم في بناء «الجمهورية الجديدة»، رابعا: قيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير برامج وأنشطة مخصصة لذوي الهمم تستهدف رفع لياقتهم البدنية، وصقل مهاراتهم الرياضية، خامسا: التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم لصقلهم بمتطلبات سوق العمل، في مختلف قطاعات التشغيل، مما يفتح لهم آفاق المستقبل.



وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لكافة الجهود التي تبذل في سبيل خدمة هذا الوطن الغالي، وتحقيق نهضته الشاملة في شتى المجالات، وخص منها، تلك الجهود المعنية برعاية ودعم وتمكين بناتنا وأبنائنا، من ذوي القدرات الخاصة، أصحاب الهمم والعزيمة. وأكد الرئيس مجددا شعوره بالفخر والامتنان، لمشاركته في تلك المناسبة، التي أضحت تقليدا نحرص عليه، وواحدة من أهم جسور التواصل الممتد والمستمر بيننا وأصبحت بذلك أحد أعياد الوطن، الذي يحتفي خلاله بأبنائه من ذوي الهمم لنستمد منهم الإرادة والعزيمة ونستلهم القدرة على العطاء، والحرص على العمل الدؤوب، من أجل رفعة شأن مصر وبناء مستقبلها وفق ما نصبو إليه، ونحلم به جميعا، للأجيال القادمة بإذن الله.



وقال الرئيس السيسي «إننا نرى اليوم في أبنائنا من ذوي الهمم، ما يجعلنا نفتخر ونعتز بما وصلوا إليه، وما حققوه من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المحافل والمناسبات مما يعكس القدرات الاستثنائية التي يتمتعون بها وإمكانياتهم غير المحدودة، على مجابهة التحديات وتجاوزها وهو ما يعزز في ذات الوقت من طموحاتنا وتطلعاتنا تجاههم ويدفعنا إلى بذل الغالي والنفيس، في سبيل تمكينهم وتنمية مهاراتهم، وإتاحة الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم واكتشاف مواهبهم وصقل إبداعاتهم الكامنة».



ووجه الرئيس تحية تقدير وشكر الى أسر وأولياء أمور ذوي الهمم، قائلا: «إن كلمات الشكر والتقدير، لا تفي بما قدمتموه، ومازلتم تقدمونه، من رعاية لأبنائنا من ذوي الهمم وأعلم أنكم تغمركم مشاعر الحب والحنان للقيام بهذا الدور»، مؤكدا أنهم يساهمون بقدر كبير وشأن عظيم، في بناء هذا الوطن، ويعززون بذلك من قدرات بناء نهضة أمتنا.



وتابع الرئيس بالقول: «اعلموا جيدا، أنكم بهذا الدور العظيم، أديتم الرسالة، وعظمتم من شأن الأمانة، وتحملتم المسؤولية تجاه واحدة من أهم النعم، التي منّ الله بها علينا وهي ثروتنا من بناتنا وأبنائنا».



وأعرب الرئيس عن بالغ تقديره واحترامه لعزيمة وإرادة وكفاح ذوي الهمم وسعادته بتواجده معهم، ولقائه بهم، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح، متوجها بالدعاء إلى الله بأن يوفق الجميع، لما فيه الخير لهذا الوطن العظيم، مرددا «تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر». وأكد الرئيس السيسي، في كلمة مرتجلة بعد كلمته الرسمية، أن ذوي الهمم كنز حقيقي ونحن محميون بالله وبهم، مضيفا «إننا على قدر ما سنعطي من رعاية وحنية ورحمة وقبول كلما كبر العطاء».



وقال «إننا نرى في أبنائنا من ذوي الهمم ما يجعلنا نفخر بما حققوه من إنجازات غير مسبوقة في كافة المجالات»، معربا عن تقديره لكافة الجهود التي تبذل لدعم ذوي الهمم.



ووجه الرئيس الشكر إلى أسر ذوي الهمم وللمهتمين بهم، قائلا: «إن هؤلاء كنز حقيقي»، وطالبهم بالدعاء لمستقبل أفضل لمصر.