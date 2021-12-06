وسط حضور جماهيري كبير، دشن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان حلبة سباق جائزة السعودية الكبرى للفورميلا 1 بكورنيش جدة غربي المملكة، في حدث عالمي كبير استقطب انظار عشاق سباقات السرعة في العالم.



وشارك في الحدث ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله.

ونشر حساب وزارة الرياضة السعودية، عبر موقع «تويتر»، مجموعة من اللقطات لدى وصول ولي العهد إلى حلبة السباق، وعلق عليها: «حضور يزيد المنجزات ألقا، وروح تصنع من الأشياء علامة وفرقا... أهلا وسهلا بعراب الرؤية».



ويندرج السباق ضمن برنامج «جودة الحياة»، ويعد واحدا من أصعب مواسم سباقات الفورميلا 1 بمشاركة أبرز أبطال العالم. وتساهم الفعالية في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030.



وانطلق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورميلا 1، وسط منافسة شرسة بين البريطاني لويس هاميلتون سائق «مرسيدس»، والهولندي ماكس فيرستابن سائق «ريد بل»، من أجل الفوز بالسباق قبل الأخير في الموسم ومحاولة حسم اللقب أو الاقتراب منه على الأقل قبل الجولة الختامية التي ستقام الأسبوع المقبل في أبوظبي.