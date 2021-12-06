تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، دعوة موجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا والمقرر عقده في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير لعام 2022.

وقد قام بتسليم الدعوة لسموه حفظه الله سفير دولة قطر لدى دولة الكويت علي بن عبدالله آل محمود.

وقد حضر المقابلة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.