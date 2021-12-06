أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون في البلاد.

ونقلت صحيفة كخاوسود عن وزارة الصحة القول إنه تم رصد متحور أوميكرون لدى مسافر قادم من جنوب إفريقيا، دخل البلاد منذ أسبوع عبر إسبانيا.

وقال سوباكيت سيريلاك المدير العام لإدارة العلوم الطبية إن المسافر خضع أولا لاختبار فيروس كورونا في 30 نوفمبر الماضي، وثبتت إصابته بفيروس كورونا اليوم التالي، كما ظهرت دلالة قوية على أن العدوى ناجمة عن متحور أوميكرون. وتم إجراء اختبار ثان له الجمعة الماضي، وأسفر عن تسجيل نفس النتيجة.

وأضاف أن هناك الآن احتمالية " بنسبة 99%" أن هذا الشخص مصاب بمتحور أوميكرون.

وكانت تايلاند قد أعادت فتح حدودها للسائحين من عشرات الدول مطلع الشهر الماضي. وهناك مخاوف الآن من تفشي المتحور الجديد.

وتأمل تايلاند في انتعاش قطاعها السياحي سريعا بعد فترة ركود بسبب جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة بانكوك بوست اليوم نقلا عن رابطة الفناق أن أعداد السائحين في ازدياد.

وكانت جزيرة بوكيت، أكبر الجزر التايلاندية، قد استقبلت خلال نوفمبر الماضي فقط 37 ألف سائح، معظمهم من روسيا وألمانيا،