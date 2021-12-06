صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، بأن جولة المفاوضات القادمة في فيينا ستنطلق نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدا أن بلاده ليست متعجلة ولن تسمح لأحد بالتلاعب بها.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول اليوم الاثنين :"لسنا متعجلين، ولا نسمح لأحد بأن يتلاعب بوقتنا وجهدنا، وسيتوجه فريقنا إلى فيينا بعزم الوصول إلى اتفاق جيد، ونأمل أن يأتي الطرف الآخر بالعزم ذاته".

وأكد أن بلاده لن تقبل "باتفاق مؤقت أو باتفاق خطوة مقابل خطوة".

وردا على تصريح لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن إيران لا تبدو جادة في العودة لالتزاماتها ولهذا السبب جرى إنهاء جولة المفاوضات السابقة، قال خطيب زاده إن "الطرف الذي ليس عضوا في الاتفاق النووي، ولم ينتهك الاتفاق فقط بل بذل كل جهده خلال الأعوام الأخيرة كي لا يلتزم أحد به وعاقب كل من التزم به، ليس في موقع يؤهله أساسا لإطلاق مثل هذه التصريحات".

واستطرد بالقول :"من الأفضل للولايات المتحدة، بدلا من التهرب من مسؤوليتها، العودة للطريق الأسهل وتنفيذ التزاماتها في إطار ما وقعت عليه في عام 2015".

وبشأن التصريحات الإسرائيلية المتكررة التي تطالب بالتشدد مع إيران، قال :"من يطلق مثل هذه التصريحات مفضوح".