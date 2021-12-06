أعرب رئيس مجلس العموم البريطاني ليندساي هويل عن قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى تعاطي المخدرات داخل البرلمان.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أنه من المقرر أن يثير السير ليندساي تقارير إساءة استخدام المخدرات داخل البرلمان مع الشرطة "كأولوية".

ووصف ليندساي التقارير التي تفيد بأنه تم العثور على آثار للكوكايين في مناطق بقصر وستمنستر التي لا يمكن لأحد الوصول إليها إلا لمن لديهم تصاريح برلمانية، بأنها "مقلقة للغاية".

وقال في بيان إنه يتوقع أن يشهد "تطبيقا كاملا وفعالا للقانون" على الكيان النيابي.

وبشكل منفصل، اقترح عضو رفيع المستوى بالبرلمان إحضار كلاب بوليسية للتحقق من المواد المحظورة.

وكان تقرير لصحيفة "صنداي تايمز" قد أشار إلى العثور على آثار للكوكايين في 11 من أصل 12 موقعا بالبرلمان تم فحصها وسط مزاعم بالاستخدام العرضي لمخدر من الدرجة الأولى من قبل مجموعة من النواب.