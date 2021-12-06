حافظ فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي الخيالي "إنكانتو" من إنتاج شركة ديزني، على المركز الأول في شباك التذاكر في أميركا الشمالية نهاية هذا الأسبوع، بعدما حصد ما يُقدر بـ12,7 مليون دولار، على ما أفادت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ويروي العمل الذي ألف موسيقاه الأصلية لين مانويل ميراندا، قصة عائلة في جبال كولومبيا تتمتع بسلطات خاصة- باستثناء الابنة ميرابيل التي تضطر في النهاية إلى إنقاذ الآخرين. ومن بين الممثلين الذين أعاروا صوتهم لشخصيات الفيلم ستيفاني بياتريز وجون ليغيزامو وديان غيريرو.

وحصد فيلم "غوستباسترز: أفترلايف" من سوني، تتمة الفيلم الشهير في الثمانينات، ما يقرب من 10,4 ملايين دولار ليحتل المركز الثاني، ما عزز مكانة الأفلام العائلية في صدارة شباك التذاكر.

كذلك احتلت دراما الجريمة الجديدة "هاوس أوف غوتشي" لريدلي سكوت المرتبة الثالثة مع إيرادات بلغت 6,8 ملايين دولار، ليواصل الفيلم الموجه للبالغين أداءه الصحي في وقت ألزمت المخاوف المرتبطة بكوفيد-19 الكثير من المشاهدين الأكبر سناً المنزل.

ويضم الفيلم كوكبة من النجوم من أمثال آل باتشينو وسلمى حايك وجيريمي آيرونز وجاريد ليتو.

وحل فيلم "كريسماس ويذ ذي تشوزن: ذي مسنجرز"، وهو أول عرض في الصالات السينمائية للمسلسل الشهير على خدمات البث التدفقي "فاثوم إيفنتس"، في المركز الرابع مع إيرادات بلغت 4,1 ملايين دولار، بينما احتل فيلم "إيترنلز" من إنتاج "ديزني" ضمن سلسلة أعمال عالم مارفل، المركز الخامس مع إيرادات بلغت 3,9 ملايين دولار.