ذكرت صحيفة "استادو دي ساو باولو" أن البنك المركزي البرازيلي يبحث إصدار نسخة رقمية من الريال لتوسيع طرق الدفع في البلاد .

وقالت الصحيفة ، بناء على تعليقات فابيو أراوخو، الذي ينسق العمل، إن البنك المركزي سيجري اختبارات مع مجموعات محددة حتى نهاية عام 2022، ولكن لا يوجد موعد نهائي للتنفيذ، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت الصحيفة نقلا عن أراوخو إن العملية ستكون كما لو أن البنك المركزى يصنع نظاما ماليا آخرا للعمل جنبا إلى جنب مع ما لديه وقال التقرير إن الريال الرقمي يمكن أن يجعل من الأسهل والأرخص صياغة عقود قروض مخصصة، لبضعة أيام أو أشهر. كما يمكن أن تفضل العملة الرقمية الاندماج مع أنظمة الدفع الدولية، مما يسمح بتسوية عملية شراء في بلد آخر على الفور في البرازيل.

وبخلاف البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، سيكون الريال الرقمي تحت السيطرة المباشرة للبنك المركزي البرازيلي.