أسامة أبو السعود



تقدم أحد المحامين بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام المصري طالب فيه بمنع مطربي المهرجانات وعلى رأسهم حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال وغيرهم من السفر إلى خارج جمهورية مصر العربية لإحياء حفلات غنائية، وذلك لإساءتهم إلى سمعة مصر بالخارج وتقديم محتوى مبتذل وهابط لا يليق بكون الفن المصري يمثل القوة الناعمة لمصر.



ووفقا لصحيفة اخبار اليوم المصرية، فقد اكد مقدم البلاغ أن ما يطلق عليهم مطربو المهرجانات يسيئون لسمعة مصر خلال إحيائهم لحفلاتهم في الخارج وإتيان بعضهم بحركات إباحية على المسرح والإساءة للفن المصري، مضيفا أن ما يقدمه هؤلاء لا يعد فنا وإنما محتوى هابط يسيء إلى المصريين جميعا وهو الأمر الذي يتوجب معه إصدار قرار بمنعم من السفر الى الخارج لإحياء حفلات غنائية باعتبارهم واجهة غير مشرفة لمصر والغناء المصري.



وشهدت نقابة المهن الموسيقية حالة من الجدل وذلك بعد نشر تغريدة منسوبة لمطرب الراب «عمر كمال» اعتبرها البعض تتضمن الإساءة لمصر.



وفى هذا الإطار، كلف الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، الشؤون القانونية وموظف الحاسب الآلى بالنقابة ببحث ملكية صفحات السوشيال ميديا التي تنشر تلك الكلمات، لافتا إلى مطرب الراب عمر كمال أنكر تلك التصريحات وتبين أنه بالفعل ليست صادرة منه وليست له سيطرة عليها.



كما حذر شاكر، المطرب عمر كمال من بث أي ڤيديو على صفحته أو صفحات أخرى هو طرف فيها ولو على سبيل المزاح، مشيرا إلى الالتزام بالسلوك المناسب حيث ما تم بثه بالڤيديو الأخير الذي ظهر به مع مؤد آخر أثار استياء النقابة والرأي العام لأنه يسيء بشكل كبير للفنان المصري.



وطالب الفنان هاني شاكر الدولة بالتدخل ومساعدة النقابة في تقنين أوضاع الموسيقى في مصر، من حيث إنتاج الأغاني وأيضا الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، لأنها تعبر عن انطباع جميل وشهامة الفنان المصري.