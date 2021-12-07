العبد الغفور: «دروبس» تطبيق متقدم للتجارة الإلكترونية تأسس عام 2018 وأصبح يضم حالياً أكثر من 25 قسماً للتسوق



أطلق تطبيق «دروبس» حملة فريدة من نوعها لعملائه بإتاحة الفرصة أمامهم لربح سيارة فولفو XC40 عند القيام بعمليات شراء بقيمة 30 دينارا أو أكثر، مع زيادة فرص دخولهم مع زيادة عدد الطلبات.



وتعليقا على هذه الحملة، صرحت المديرة العامة لشركة «دروبس» في الكويت غالية العبدالغفور بأن موعد السحب على الجائزة سيكون يوم الاثنين الموافق 3/ 1/ 2022.



ولفتت العبد الغفور إلى أن تطبيق «دروبس» تطبيق متقدم للتجارة الإلكترونية في الكويت، ويعود انطلاقه إلى عام 2018 كوجهة إلكترونية أساسية لمشتريات المشروبات فقط، ثم نمت وتطورت إلى أن أصبحت تضم أكثر من 25 قسما للتسوق وهي: مستورد لك، الألبان والبيض، الخضار والفاكهة، المعلبات، المثلجات، أدوات العناية الشخصية، مستلزمات التنظيف، احتياجات الأطفال، كل ما يخص التخييم وأدواته، الألعاب، مستلزمات الحيوانات الأليفة، الإلكترونيات، وغيرها من الأقسام التي يمكن الاطلاع عليها عبر التطبيق الإلكتروني.



وقد تأسست منصة دروبس على أساس متين من الشراكات التجارية ومع شبكة واسعة من الموردين المحليين والإقليميين والدوليين لتضم حاليا أكثر من 500 مورد، ومن أهداف شركة دروبس أن تكون الوجهة الأولى للتسوق عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بها في دول مجلس التعاون الخليجي.



وختمت العبد الغفور بالإشارة إلى أن جميع الطلبات يتم تلقيها عبر التطبيق، ويتم توصيلها بواسطة سائقي شركة دروبس في وقت أقصاه ساعتان.



يمكن الاستفسار عن الحملة عن طريق جميع قنوات التواصل الاجتماعي (@dropskuwait) أو الاتصال على 96522020050+.