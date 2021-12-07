أجرى بنك الخليج يوم الأحد الماضي، سحب الدانة الشهري عن شهر نوفمبر، حيث أعلن عن أسماء الفائزين العشرة، الذين حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم:راشد مساعد راشد الهارون، محمد صالح الفداغي، عبدالله عبدالحميد محمد، منى خليل بهمن محمد بهمن، سعد محيبيس فهد العنزي، يحيى أحمد ابراهيم الشاروني، منذر يوسف بدر الاستاذ، محمد رامي حيدر علي، جمال ابراهيم راشد الدعيج، وردينه عبدالله بدر الخرافي.



ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لعشرة فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، والسحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ 1.5 مليون دينار.



ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.