جاسم الشهاب: حريصون على تزويد موظفينا بأحدث الحلول والأجهزة الرقمية المتطورة لتلبية احتياجاتهم



في إطار جهوده المستمرة نحو تعزيز بيئة التحول الرقمي وتلبية احتياجات ومتطلبات موظفيه، نشر بيت التمويل الكويتي (بيتك) جهازي خدمة ذاتية آليين يقدمان خدمات تتعلق بإدارة الموارد البشرية للمجموعة.



وقال البنك في بيان صحافي إنه من خلال نشر الجهازين اللذين يقعان في برج بيتك ومعرض الشويخ للسيـــارات «KFH Auto»، أصبح بإمكان موظفي «بيتك» الحصول على بعض الخدمات على مدار الساعة وخارج أماكن العمل.



وتعقيبا على ذلك، قال مدير خدمات دعم الموظفين في «بيتك» جاسم الشهاب إن هذه الخطوة التي قامت بها إدارة الموارد البشرية للمجموعة توفر وقتا وجهدا، كما تعتبر تسهيلا على الموظفين وتحقيقا لأتمتة الخدمات، فضلا عن أنها تعزز الرؤية الشاملة نحو التحول الرقمي على كل مستويات العمل داخل بيتك وخارجه.



وأضاف: «يحرص «بيتك» على تزويد موظفيه بأحدث الحلول والأدوات والأجهزة الرقمية المتطورة التي تساهم في تسهيل حصولهم على الخدمات التي يحتاجون اليها دون تكبد عناء، بهدف تعزيز بيئة العمل وتسريع جهود نشر الرقمنة التي تعتبر جزءا أساسيا من استراتيجية البنك».



وقال الشهاب: «يستطيع الموظف من خلال أي من جهازي HR Kiosk وباستخدام هوية العمل وعبر الدخول على نظام الموارد البشرية، الحصول على عدة خدمات وطباعة بعض الشهادات بشكل آمن وسريع، بما يساهم في تحقيق الرؤية الرقمية لـ (بيتك) في جوانب العمل وما يتعلق بالموظفين».



وقال إن الجهازين خطوة نحو تقديم المزيد من الحلول التي تساهم في تسهيل سبل تقديم الخدمات للموظفين بشكل آلي وسريع، وعبر أدوات تقنية تتسم بالسرية والأمان والسرعة.

وتتميز الخدمة الجديدة بأنها تتيح للموظفين الحصول على الخدمة في غير اوقات العمل وفي مواقع قد تكون الاقرب اليهم خاصة بالنسبة للموظفين العاملين خارج المركز الرئيسي.



وأضاف الشهاب أن الخدمة الرقمية الجديدة تتيح أيضا للموظفين طباعة العديد من الشهادات والمستندات الخاصة بهم دون الحاجة لزيارة إدارة الموارد البشرية شخصيا.

وأكد أن الاهتمام بالموظف توجه أساسي لدى «بيتك»، بالتالي فإن هذه الخدمة التقنية تعكس اهتمامه بالموظف وسعيه الدائم إلى تحقيق رضاه وتقديم أفضل الخدمات إليه.