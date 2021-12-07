تناول تقرير شركة وفرة للاستثمار الدولي الشهري عن نوفمبر تقرير وكالة موديز الصادر قبل ايام والذي تناول نقاط القوة والضعف بالاقتصاد الكويتي، اذ أكدت الوكالة ان الكويت تتمتع بنقاط قوة قد تساهم في رفع تصنيفها الائتماني مستقبلا، منها امتلاك ثروات نفطية ضخمة واستثنائية (سابع أكبر احتياطي نفطي بالعالم)، وكذلك انخفاض إجمالي الدين الحكومي (مقارنة بالدول الأخرى)، بالإضافة الى ضخامة حجم أصول صناديق الثروة السيادية (من أكبر 3 صناديق سيادية بالعالم)، وأيضا المستوى المرتفع جدا لنصيب الفرد من الدخل، فضلا عن وجود سياسة مالية (نقدية) حصيفة ومتزنة من بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية.



وبين التقرير ان تقرير «موديز» قد أشار أيضا الى بعض نقاط الضعف بالاقتصاد الكويتي والتي قد تساهم في خفض تصنيفها الائتماني ومنها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي وما ينتج عنه من تقلبات اقتصادية ومالية، وكذلك الانفاق الكبير على الأجور والدعم الذي يلتهم أكثر من 75% من الإنفاق العام، وأيضا العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة، مما يضعف تشكيل السياسات ويقوض قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات، فضلا عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وذكر تقرير «وفرة» انه يبقى التحدي الأكبر في وضع خطط ورؤى اقتصادية وسياسات مالية واضحة للدولة وعدم الاعتماد على الصدف و«المنح القدرية» مثل ارتفاع أسعار النفط!، والعمل على اشراك القطاع الخاص في قطار تنمية مستدامة من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة تؤدي الى خلق فرص.