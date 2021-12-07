هل يمكن اعتبار الأحلام مؤشراً على حدوث مشكلات جسدية؟



الأحلام هي عبارة عن مجموعة التخيلات التي تحدث للإنسان أثناء نومه، وفي العادة فإن الأحلام تكون متغيرة في مدى وضوحها وقابليتها للإقناع، وتساعد الأحلام على تحرير مكبوتات النفس البشرية أو إيجاد طرق لحل مشاكل حياتية مختلفة، وأحيانا تكون بمنزلة إنذارات مبكرة لمشكلات قد تطرأ بالمستقبل.



وعندما تحلم أثناء نومك، فإن عقلك في تلك اللحظات يغربل ذكرياتك وأفكارك ومشاعرك، وينبهك إلى مشكلات جسدية لا تلحظها. ويدرك غالبية الناس أن الأحلام تمثل نافذة نطلع فيها على حالتنا الإدراكية، فإن عددا أقل يدرك أن الأحلام تسلط الضوء على جوانب عدة من صحتنا الجسدية. ويقول خبراء في مركز «سليب سايكل» المتخصص في شؤون النوم، ومقره ولاية تكساس الأميركية، إن أحلام الشخص ربما تكون قادرة على تنبيهه بشأن خطر محتمل أثناء النوم. وتفسير ذلك بحسب الخبراء، فإن الدماغ في تلك اللحظات يكون منهمكا في معالجة «اللا وعي» للأعراض الجسدية، وبالتالي ينعكس ذلك على الأحلام، وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز عربية. وذكر المركز أنه في حال لاحظ الشخص الأمر تكرار هذه الأحلام أو الكوابيس، فذاك يعني أنه حال وقت الاتصال بالطبيب لتقييم الحالة. ولفت إلى أن بعض الأحلام أو الكوابيس، قد تكون علامة على توقف التنفس أثناء النوم. ويعد انقطاع النفس الانسدادي النومي العارض الأكثر شيوعا المتصل باضطرابات التنفس أثناء النوم، ويعاني منه 18 مليون أميركي بالغ. ويحدث عندما تسترخي عضلات الحلق بشكل متقطع وتغلق مجرى الهواء أثناء النوم. ومن العلامات الملحوظة على انقطاع النفس الانسدادي النومي، الشخير.



وعلى الرغم من أن الخبراء يقولون إن الذين يعانون من هذه المشكلة لا يدركونها، فإنهم يؤكدون أن الأحلام أو الكوابيس يمكن أن تنبه الأشخاص بشأن هذه المشكلة. ويوضحون أنه إذا كان الشخص يعاني من انقطاع النفس الانسدادي النومي، فمن المرجح أنه يواجه كوابيس ترمز إلى ضيق التنفس.



وكانت دراسة سابقة نشرت في دورية طب النوم السريرية أن المرضى الذين يعانون من هذه المشكلة لديهم أحلام سلبية أكثر من الآخرين.

عن «سكاي نيوز»