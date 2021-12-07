القاهرة - محمد صلاح



بعد انتشار أخبار عن خلافاتها مع الفنانة مي عمر بعد مشاركتهما في مسلسل «نسل الأغراب» والذي أخرجه محمد سامي زوج مي، كشفت الفنانة نجلاء بدر عن حقيقة الشائعات التي انطلقت حول ندمها على المشاركة في المسلسل، وحقيقة خلافاتها مع مي عمر، حيث قالت في تصريحات صحافية: لست نادمة على مشاركتي في مسلسل «نسل الأغراب»، وليس لدي أزمة مع مي عمر أو المخرج محمد سامي، لكني قررت ألا أعمل مع مخرج وزوجته ممثلة في العمل.



وعن مشاركتها في فيلم «المحكمة»، قالت: سعيدة بالمشاركة في هذه التجربة، بما تتضمنه من قصص متعددة في مجتمعنا المصري، وأجسد دور «سوزي»، وهي فتاة تعرضت للكثير من المشاكل بسبب ارتدائها «شورت»، وهي قصة ذات حالة خاصة، لأن الفيلم حالته مختلفة، وكل شخص بداخله يعاني من قضية، وسنرى رأي الجاني وليس المجني عليه.