فقدت الكويت برحيل العم الفاضل راشد الجمالين السبيعي رجلا كريما من رجالاتها، فقد كان العم (بو منصور) شهما كريما يعين من يعرف ومن لا يعرف، ورزقه الله حكمة وفصل خطاب.



وقد شرفـت بمعرفته في ديوان جدي السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي، رحمهما الله بواسع رحمته، وجمعهما في الفردوس الأعلى من جنانه، كما اجتمعنا على الخيرات والطاعات في دنيانا الفانية، وتشرفت بعد ذلك بالجلوس إليه والتعرف على أبنائه الكرام البررة.



وقد كان آخر اتصال من العم راشد السبيعي (بو منصور) - كما كان كل اتصال شرفني فيه - هو اتصال تذكير بإعلاء شرع الله عز وجل وإحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في بلادنا العزيزة الكويت.