أطلقت الشرطة السودانية أمس الغاز المسيل للدموع قرب القصر الجمهوري في وسط العاصمة الخرطوم على محتجين تظاهروا للمطالبة بعودة الحكومة المدنية ورفض الحكم العسكري. وتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى، وهم يهتفون: «لا لا لحكم العسكر» و«مدنية خيار الشعب».



وخرج مئات المتظاهرين أيضا في مدني (جنوب الخرطوم) وكسلا (شرق العاصمة) على ما أوضح شهود عيان.



وجاءت هذه التظاهرات تلبية لدعوة لجان المقاومة وتجمع المهنيين، حيث دعت «قوى الحرية والتغيير» السودانية المواطنين إلى المشاركة في «مليونية 6 ديسمبر»، موضحة في بيان لها أن الحديث يدور عن «فعالية ثورية سلمية صاخبة، من فعاليات مقاومة الانقلاب الغاشم المستمرة، من أجل تحقيق مطلب إسقاط الانقلاب ومدنية الدولة وتحقيق أهداف الثورة المجيدة».



وجددت قوى الحرية والتغيير في بيانها موقفها السياسي بشأن «الاتفاق السياسي الذي تم بين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وقائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان»، مؤكدة دعمها لـ«الحراك الجماهيري السلمي المقاوم للانقلاب».



وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني استولى في 25 اكتوبر الماضي على السلطة واعتقل عبدالله حمدوك رئيس الوزراء واعضاء حكومته. لكن بعد إدانات دولية وتظاهرات واسعة تراجع ووقع اتفاقا مع حمدوك أعاده بموجبه إلى مكتبه.



ويندد الكثير من منظمات المجتمع المدني والوزراء الذين أزيحوا من مناصبهم جراء الانقلاب، وكذلك المتظاهرون الذين يواصلون التعبئة، باتفاق 21 نوفمبر الماضي، ويتهمون حمدوك بـ«الخيانة» والبرهان بإعادة شخصيات من نظام البشير إلى الحكم.



ويؤكد البرهان أن القرارات التي تلت 25 اكتوبر الماضي «لم تكن انقلابا لكنها خطوة لتصحيح الفترة الانتقالية».



في العام 2019، عندما أطاح الجيش الرئيس السابق عمر البشير بضغط من الشارع، انخرط المدنيون والعسكريون في فترة انتقالية كان مفترضا أن تؤدي إلى تسليم السلطة للمدنيين حصرا ومن ثم إلى إجراء أول انتخابات حرة بعد 30 عاما من نظام ديكتاتوري.