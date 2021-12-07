صراع من نوع خاص على صدارة «الرابعة»

الدوحة - فريد عبدالباقي



بانتهاء مباريات اليوم في المجموعتين الثالثة والرابعة، يسدل الستار على منافسات دور المجموعات من النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بتأهل المنتخبات الثمانية عن المجموعات الأربع إلى ربع النهائي.



وبعدما ضمن المنتخب المغربي تأهله إلى ربع نهائي البطولة بفوزين ساحقين، تدور المنافسة في المجموعة الثالثة اليوم على البطاقة المتبقية بين منتخبات الأردن وفلسطين والسعودية.



ويرفع المنتخبان الأردني والفلسطيني شعار الفوز في مباراتهما الحاسمة التي ستقام على ستاد 974 ضمن الجولة الأخيرة التي تشهد في الوقت عينه مباراة المغرب والسعودية في ستاد الثمامة.



وستكون المنافسة على أشدها لخطف البطاقة الثانية لمرافقة المنتخب المغربي إلى ربع النهائي، بعد فوز الأخير بتشكيلة رديفة في الجولتين الأوليين على فلسطين والأردن بذات النتيجة 4-0، بينما فاز الأردن على السعودية 1-0 وتعادلت فلسطين مع السعودية 1-1.



ويتصدر المنتخب المغربي الترتيب برصيد 6 نقاط، مقابل 3 للأردن ونقطة لكل من السعودية وفلسطين.



وسيكون الفوز كافيا للأردن بالإضافة إلى تعادله مع تعادل أو خسارة السعودية، بينما لا بديل لفلسطين عن الفوز، شرط تعادل أو خسارة السعودية أمام المغرب لبلوغ ربع النهائي.



أما السعودية التي تلعب بتشكيلة رديفة، فستضمن تأهلها بحال فوزها على المغرب مع خسارة الأردن أمام فلسطين، بحسب فارق الأهداف بحال تعادل منتخبين بأربع نقاط.



ومن المحتمل أن يواجه الاردن صعوبات كبيرة في تعويض غياب 4 لاعبين من التشكيلة الرئيسية بسبب الإصابة أبرزهم المهاجم بهاء فيصل المحترف مع الشمال القطري الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي بعد الاحتكاك مع المغربي بدر بانون في المباراة السابقة، كما يغيب عن الأردن أيضا محمد الدميري ويزن النعيمات وأحمد ثائر، إضافة لإحسان حداد الذي قررت اللجنة المختصة في البطولة إيقافه مباراتين بعد تلقيه البطاقة الحمراء أمام السعودية.



من جانبه، يبحث منتخب فلسطين عن انتصاره الأول في البطولة والتأهل لربع النهائي.



ويقود منتخب فلسطين المدرب التونسي مكرم دبوب الذي من المحتمل أن يواصل الاعتماد على التشكيلة نفسها التي خاضت مواجهة السعودية.



وفي المجموعة الرابعة، تخوض الجزائر ومصر نزاع الصدارة بعدما حسما تأهلهما إلى الدور ربع النهائي، بفوزهما في الجولتين الأوليين.



وفازت الجزائر على السودان 4-0 وعلى لبنان 2-0، فيما فازت مصر على لبنان 1-0 و5-0 على السودان الذي ضرب فيروس كورونا مدربه الفرنسي أوبير فيلو ولاعبه أطهر الطاهر قبيل مواجهة «الفراعنة».



وفيما يخوض لبنان الذي سيفتقد خدمات قائده نور منصور بسبب الإصابة، والسودان مباراة تحصيل حاصل، تكتسي مباراة الجزائر ومصر طعما خاصا.



وقال المدرب الجزائري مجيد بوقرة عشية المباراة إن لهذه المباراة طعما خاصا سبق وعشته عندما كنت لاعبا. أعتقد أن هذه المرة الأولى التي يلعب فيها هؤلاء اللاعبون أمام مصر.



وأضاف «نحن والمصريون إخوة، ولكن نكون إذا أمكن القول أعداء لمدة 90 دقيقة في أرض الملعب». بدوره، قال اللاعب الجزائري يوسف بلايلي «مصر منتخب كبير، سنقدم كل ما نملك لنضمن الصدارة».