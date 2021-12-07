قال مدير إدارة مشروع ستاد 974 في اللجنة العليا للمشاريع والإرث م.محمد الملا، إن تسمية الملعب بهذا الاسم لها دلالات عدة، أبرزها أن الرقم 974 يشير إلى عدد حاويات الشحن البحري المستخدمة في تشييده، كما يعتبر هذا الرقم مفتاح الاتصال الدولي الهاتفي لدولة قطر، كما أنه يتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من ميناء الدوحة ومطار حمد الدولي، بالتالي سيكون أول ستاد يراه المشجعون عند وصولهم إلى قطر.



وتابع: إن الاستاد سيقدم مفاجآت إلى الجماهير لم يشاهدوها من قبل، وأبرزها تشييد الاستاد باستخدام الحاويات، إلى جانب استعمالها في بناء أكشاك الطعام والشراب في محيطه، ومختلف مرافقه، ولا شك أن مشروع ستاد 974 رائع على كل المستويات، سواء من حيث الشكل الجذاب للمشروع أو من حيث مفهوم التصميم.