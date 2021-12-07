اغتنم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، اليوم الدولي للمتطوعين للتأكيد على الدور الحاسم الذي يضطلع به المتطوعون في إنجاح بطولات الفيفا، منوها بالجهود التي يبذلونها خلال النسخة الحالية من كأس العرب، وكذلك بانخراطهم في النسخة المقبلة من كأس العالم في قطر العام المقبل.



وقال رئيس الفيفا: اضطلع المتطوعون بدور مهم في جعل كرة القدم أجمل وأشهر رياضة في العالم، مضيفا: «أنتم شريان الحياة لكرة القدم، ونحن نحييكم جميعا على دعمكم الثابت وتفانيكم الدؤوب الذي ساعد المستديرة الساحرة على النمو في شتى بقاع العالم، وإذ ستتجه أنظار العالم أجمع إلى الفيفا عام 2022 حين ستقام كأس العالم في قطر، ندعو المتطوعين ليكونوا جزءا من فريقنا الفائز، والذي سيقدم أعظم وأفضل تظاهرة كروية عالمية على الإطلاق».