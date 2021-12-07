قاد مهاجم الزمالك المصري سيف الدين الجزيري منتخب تونس إلى الدور الربع النهائي بعد أن نجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد خلال لقاء تونس والإمارات التي جرت مساء أمس بستاد الثمامة في ختام مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في الدقيقة (11) بعد أن قام قائد منتخب تونس يوسف المساكني بمراوغة مدافعي وحارس الإمارات لتجد في طريقها الجزيري الذي أودعها داخل المرمى، مانحا بطاقة التأهل لـ«نسور قرطاج» الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع «الأبيض» الإماراتي الذي صعد هو الآخر إلى الدور ربع النهائي، مستفيدا من خسارة سورية من موريتانيا. وفي مباراة ثانية بالمجموعة، أجهض منتخب موريتانيا أحلام سورية في بلوغ ربع النهائي، عندما فاز عليه بنتيجة 2-1، خلال المواجهة التي جرت بينهما مساء أمس على ستاد الجنوب المونديالي. وفاجأ موريتانيا الجميع بتسجيل هدف التقدم عن طريق محمد سويد بالدقيقة (50) لكن محمود البحر أدرك التعادل سريعا لسورية بعد دقيقتين فقط، وبعدها استمر طوفان لاعبي سورية في محاولة لتسجيل هدف الفوز الذي كان كفيلا بصعودهم للدور الثاني، الا ان حمي تانجي قتل طموحات سورية بتسجيل هدفا قاتلا بالدقيقة (+94).



ومع انتهاء مباريات المجموعة الثانية، يصطدم الإمارات مع قطر متصدر المجموعة الأولى، فيما تنتظر تونس هوية صاحب المركز الثاني من المجموعة الأولى في الدور ربع النهائي.