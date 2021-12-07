٭ تخفيف القيود عن المشجعين



مع استمرار المنافسة في الدوحة، بدأ المنظمون بتخفيف القيود على المشجعين لتسهيل وصول عدد أكبر منهم إلى الملاعب، مع تفاوت الحضور في مباريات الدور الأول، وعليه، أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث «انتهاء المرحلة الأولى لبطاقة المشجع هيا» الخاصة بحضور المباريات، مشيرة إلى أن استخدامها سيكون «اختياريا للجماهير الراغبة بحضور مباريات البطولة، على أن يكون إبراز التذكرة إجباريا لدخول الستاد»، هذا بخلاف إظهار الإطار الذهبي لتطبيق «احتراز» الذي يثبت تلقي صاحبه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو تقديم نتيجة فحص سلبية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما.



٭ المغرب يريح الأساسيين



اختتم المنتخب المغربي تحضيراته استعدادا لمواجهة السعودية اليوم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، اذ ضمن «أسود الأطلس» تأهله إلى ربع النهائي، بتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على منتخبي فلسطين والأردن، اذ تتجه النية داخل الجهاز الفني للمنتخب المغربي بقيادة مدربه الحسين عموتة إلى منح عدد من اللاعبين الأساسيين الراحة وإجراء تغييرات في التشكيل الذي سيواجه به المنتخب السعودي، وعليه ينتظر أن يشارك في التشكيل الأساسي كل من حمزة موساوي ومروان سعدان وإدريس فتوحي وسفيان رحيمي.



٭ عملية جراحية لبهاء في «سبيتار»



يجري مهاجم الأردن بهاء فيصل عملية جراحية، الأسبوع المقبل بعد خضع ظهر أمس، لفحوصات نهائية في مستشفى سبيتار العالمي المتخصص بالطب الرياضي في الدوحة، بعد إصابته بالرباط الصليبي، التي تعرض لها خلال مع منتخب النشامى ضد المغرب، والتي انتهت لصالح المغرب برباعية نظيـــفة، اذ قال فيصـــل: «أنا لاعب كرة قـــدم وما تعرضت له أمر متوقع في الملاعب الكرويـــة وقدر الله وما شاء فعل، والأكيد انني سأبــذل قصارى جهدي من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة والعودة في أسرع وقت إلى الملاعب».