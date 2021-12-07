يفتقد منتخب لبنان جهود لاعبه قاسم الزين بداعي الإيقاف لحصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الجزائر الأخير، وذلك قبل مواجهة السودان مساء اليوم في ختام مباريات المجموعة الرابعة.



ويدرس المدرب التشيكي لمنتخب لبنان إيفان هاشيك، إشراك البدلاء خلال لقاء اليوم، وذلك لمنح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن للاعبين بالمشاركة مع منتخب «الارز» بعد أن خرج من سباق التأهل لربع النهائي، في أعقاب تلقيه خسارتين أمام مصر 0-1، والجزائر 0-2، وباتت مباراته الأخيرة أمام السودان تحصيل حاصل.



ويسعى هاشيك إلى استغلال لقاء اليوم في تجهيز لاعبيه لأي استحقاقات مقبلة، لاسيما أن منتخب لبنان مازال لديه مباراة أمام منتخب كوريا الجنوبية في الجولة السابعة من المرحلة الحاسمة لتصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، والمقرر لها 27 يناير المقبل، والتي يحتل فيها لبنان المركز الرابع بالمجموعة الأولى برصيد 5 نقاط.



وبات من الصعب أن يصعد منتخب لبنان بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم على حساب منتخبي إيران وكوريا الجنوبية بعدما وصلت الأولى لـ 16 نقطة والثانية إلى 14 نقطة، لكنه قد يتأهل عن طريق الملحق، لاسيما أن منتخب الإمارات يحتل المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، اذ تتبقى لمنتخب لبنان 4 مباريات بالتصفيات سيخوض منها 3 مباريات على أرضه أمام كوريا الجنوبية والعراق، ثم سورية على التوالي، ثم يخرج لمواجهة إيران في الجولة الأخيرة.