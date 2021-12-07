استقبل اليوم الاثنين د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، السفير محمد صالح الذويخ، سفيرنا بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصر.

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالإشادة بعلاقات التعاون والأخوة التى تربط بين مصر والكويت، شعباً وقيادة وحكومة، مؤكداً الاعتزاز بهذه العلاقات، وحرص الدولة المصرية على زيادة أواصر التعاون مع دولة الكويت الشقيقة فى كل المجالات التى تعود بالنفع على الشعبين.

من جانبه، أعرب السفير الكويتى عن اعتزازه بتمثيل بلاده سفيراً لدى مصر على مدار السنوات الست الماضية، مؤكداً على ما يكنه لمصر وشعبها من حب وتقدير. كما وجه الذويخ الشكر للحكومة المصرية على دعمها له فى أداء مهامه خلال السنوات الماضية.

وفى ختام المقابلة، وجه رئيس الوزراء الشكر لسفير الكويت على جهوده فى تعزيز العلاقات الثنائية خلال فترة عمله فى مصر، متمنياً له دوام التوفيق.