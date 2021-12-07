بنهاية المواجهتين، كشفت المجموعة الأولى «الخليجية» عن أسرارها الغامضة، وأنهت لعبة الكراسي بين 3 منتخبات، بتأهل عمان ليصاحب قطر المتأهل مسبقا، على حساب البحرين والعراق، اللذين غادرا البطولة من دورها الأول.

انتهت مواجهة قطر والعراق التي أقيمت على ستاد البيت مساء أمس بنتيجة 3-0، بالتزامن مع المواجهة الثانية، التي جاءت لمصلحة المنتخب العماني على حساب البحرين بثلاثية نظيفة، ليحصد الفائز النقطة الرابعة في رصيده والمركز الثاني، بينما بقي البحريني بنقطة واحدة في المركز الرابع، وجاء العراق ثالثا بـنقطتين، وقطر بـ 9 في المركز الأول.



المواجهة التي جمعت «العنابي» القطري المتأهل مسبقا لربع نهائي الكأس جاءت مثيرة وتنافسية في شوطها الأول الذي انتهى سلبا، وجاءت أبرز الفرص للمنتخب العراقي الأفضل نسبيا، عندما وقف القائم الأيمن ليرد التسديدة القوية لعلاء عباس (38)، ليخرج بتعادل محبط، رغم الأداء الجيد الذي ظهر به، ولم يأت الشوط الثاني بجديد بل كاد «العنابي» التسجيل في أكثر من فرصة، منها التسديدة الرائعة للقائد حسن الهيدوس (72) والتي ردها القائمة، لكن المعز علي تجاوز مدافعي العراق مسددا على يسار الحارس العراقي (82)، وتبعه أكرم عفيف بهدف ثان (84)، ثم أحرز حسن الهيدوس الهدف الثالث (93 )، ليغادر العراق رسميا.

في المواجهة الثانية، لم يقبل المنتخب العماني الخروج متعادلا بنهاية الشوط الأول، فحرص على تهديد مرمى الحارس البحريني السيد عباس أكثر من مرة، وجاءت الدقيقة 41 لتعلن معها هدف التقدم لعمان برأسية المنذر العلوي (41)، وما ان بدأ الشوط الثاني حتى بادر العمانيون لمضاعفة النتيجة، فكان أرشد على الموعد، وبرأسية ثانية يسجل هدف مضاعفة النتيجة (50)، محبطا آمال البحرين في العودة للمواجهة، ليأتي خالد الهاجري ويقتل المواجهة بهدف ثالث (61).