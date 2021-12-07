بقلم: ريكو لين، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الكويت

وجهت وفود الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP26) دعوة صريحة لتسريع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة من خلال مناقشة ووضع الأطر الرسمية لخطط تحقيق الحياد المناخي. وكان سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء ورئيس وفد دولة الكويت إلى جلاسكو، قد انضم إلى قادة العالم الحاضرين تأكيداً لالتزام الكويت بمكافحة التغيّر المناخي وتقليص الانبعاثات الكربونية من خلال العمل على إيجاد حلول مناخية عملية شاملة من شأنها حماية البيئة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وبالنسبة لدولة الكويت، لطالما شكلت الاستدامة محور تركيز رئيسي للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في سبيل تحقيق أهدافها المتعلقة بالتنمية، حيث ترتبط رؤية الكويت 2035 ارتباطاً وثيقاً بأهداف الاستدامة الدولية المرتبطة بدورها بأجندة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة. وفي واقع الأمر، يتمتع اثنان من المرتكزات السبعة لخطة التنمية الوطنية (رؤية 2035) بارتباط بيئي مباشر، وهما "اقتصاد متنوع مستدام" و"بيئة معيشية مستدامة".

وبالإضافة إلى ذلك، تعهّدت الكويت بدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تقودها المملكة العربية السعودية، البرنامج الذي يهدف إلى استثمار 10 مليارات دولار في جهود تقليص الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة في المنطقة.

ووسط مشهد أهداف الاستدامة الطموحة هذه، لا يمكن تجاهل الدور المحوري الذي تلعبه تقنيات المعلومات والاتصالات. وعلى نحو أكثر تحديداً، تلعب تقنية المعلومات والاتصالات دوراً مهماً في ثلاثة مجالات رئيسية هي: تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة الأكثر نظافة، ودعم المركبات عديمة الانبعاثات الكربونية، ورفع سوية الطموحات البيئية من خلال الابتكار العلمي.

وتساهم الابتكارات المتطورة التي يشهدها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في تعزيز مستويات الحماية البيئية. فعلى سبيل المثال، خضعت شبكات الجيل الخامس لتحسينات ملحوظة بهدف نقل البيانات أثناء استهلاك جزء بسيط من الطاقة لكل بت بالمقارنة مع شبكات الجيل الرابع، وهو أمر سيسهم دون أدنى شك في تحقيق مكاسب مناخية هائلة عند النظر إلى كميات البيانات الهائلة التي يتم نقلها عبر شبكات الهاتف المحمول الحديثة يومياً. وأعرب قادة العالم الحاضرون في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ بوضوح عن ضرورة اتباع نهج تعاوني ومتعدد التخصصات في إجراء الأبحاث من أجل ضمان توفير مجموعة متنوعة من الحلول التقنية والمناخية في متناول الجميع بتكلفة ميسورة.

ونجد أنفسنا أيضاً اليوم أمام حاجة ملحة لتغيير طريقة توليد الطاقة الكهربائية من خلال إنشاء أنواع جديدة من مصادر الطاقة، لاسيما الشمسية منها. وباعتبارها واحدة من المناطق التي تشرق فيها الشمس لأكثر عدد من الساعات في العالم، تتوفر دولة الكويت على فرص كبيرة لنشر الخلايا الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة على أوسع نطاق.

وتشكل تقنيات الطاقة الرقمية أساساً لجميع هذه المبادرات، ولاسيما في الجهود الأخيرة لدمج بطاريات السيارات الكهربائية في شبكات الطاقة الموزعة الناشئة مؤخراً.

وتجمع الطاقة الرقمية بين تقنية المعلومات والاتصالات وإلكترونيات الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي والسحابة والبيانات الضخمة، لتوفر بذلك مساراً للوصول إلى حلول منخفضة البصمة الكربونية لجميع القطاعات تقريباً. ومن خلال مواصلة تطوير القدرات والمهارات الكفيلة باستخدام هذه التقنيات على نطاق واسع، ستجد دولة الكويت نفسها في الطريق نحو تحقيق أهدافها الطموحة على صعيد مكافحة ظاهرة تغيّر المناخ وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

ويجسّد توفير حلول الطاقة النظيفة واحداً من أبرز الأولويات التي تسعى هواوي لتنفيذها في الكويت خلال السنوات المقبلة، حيث تجمع "أعمال هواوي للطاقة الرقمية" التي تأسست خلال وقت سابق من العام الجاري بين التقنيات الرقمية وإلكترونيات الطاقة لتوفير حلول منخفضة البصمة الكربونية للمستخدمين النهائيين، تتميز بكونها آمنة وبسيطة وصديقة للبيئة. ومن شأن استخدام الذكاء الاصطناعي والسحابة والبيانات الضخمة أن يسهم في تسهيل الوصول إلى عمليات وأنشطة صيانة أكثر كفاءة لتمكين مزودي الخدمات من توفير إمدادات نظيفة ومستقرة من الطاقة للجمهور. وعلى سبيل المثال، من شأن الجمع بين تقنية الجيل الخامس والطاقة الرقمية أن يتيح لنا القدرة على بناء حلول طاقة ذكية ومتكاملة بصورة أكثر كفاءة ومقابل تكاليف أقل.