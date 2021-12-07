تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة قال في مقدمته: انتشرت في الآونة الأخيرة على الهواتف والأجهزة اللوحية ظاهرة إعلانات لتطبيقات وحسابات منافية للآداب العامة أو النظام العام أو دين الدولة وتستخدم تلميحات غير لائقة تسمى رسائل اقتحاميه والتي تعبر عن افكارها بشكل مبتذل ومهين، وتدعو إلى الرذيلة أو غيرها من الموبقات.

ولاسيما أن كثيراً من الأطفال والمراهقين يملكون هذه الأجهزة، ويتم التغرير بهم من خلال هذه التطبيقات والدعايات وهذه الفئة هي الأكثر عرضة للآثار السلبية لهذه الإعلانات.

ونص الاقتراح على ما يلي:

قيام الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بوضع برنامج خاص لمكافحة الإعلانات والرسائل الاقتحامية المنافية للآداب العامة والخادشة للحياء التي تظهر على تطبيقات الهواتف والأجهزة اللوحية والاستفادة من خبرات الدول الأخرى وتوصيات الهيئات والمنظمات الدولية في هذا الشأن ، وإقامة ورش عمل بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين لإيجاد الحلول والتوصيات لمثل هذه الإعلانات والرسائل الاقتحامية