عقد سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات رسمية بقصر (العلم) بالعاصمة العمانية مسقط.

وقالت وكالة الانباء العمانية إنه تم في أثناء الجلسة استعراض أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين في شتى المجالات وسبل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الشعبين العماني والسعودي بما يحقق المزيد من تطلعاتهما وآمالهما.

واضافت انه تم في أثناء الجلسة تبادل وجهات النظر تجاه الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويقوم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الامير محمد بن سلمان بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان بدأها أمس الاثنين في مستهل جولة رسمية تشمل دول مجلس التعاون الخليجي.