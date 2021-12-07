بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى دولة مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق عبر فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الذي وقع في محافظة البصرة وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيتي تعزية إلى الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق وإلى دولة مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الذي وقع في محافظة البصرة وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتين.