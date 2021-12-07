قدمت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أربع نساء وستة رجال جرى اختيارهم لتدريبهم كرواد فضاء من اجل المهام المستقبلية.

وقدم مدير ناسا، بيل نيلسون، الأعضاء الجدد في حدث أقيم في إلينجتون فيلد بالقرب من مركز جونسون الفضائي التابع لوكالة ناسا في هيوستن.

وذكر بيان لناسا أنه تم اختيار المرشحين العشرة الجدد من بين أكثر من 12 ألف متقدم .

وقال نيلسون: "نرحب اليوم بعشرة مستكشفين جدد".

ويتراوح عمر المتقدمين العشرة بين 32 و45 عاما وينحدرون من مناطق مختلفة كثيرة في الولايات المتحدة.

وسيبدأ المتدربون فترة تدريب تستمر عامين اعتبارا من كانون ثان/يناير المقبل .

وبإضافة هؤلاء الأعضاء العشرة، تكون ناسا قد اختارت حتى الآن 360 رائد فضاء منذ أن بدأت القيام بذلك في عام .1959