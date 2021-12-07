ذكرت وزارة العدل في لندن أنه سيجري إقرار نظام أمني في جميع السجون الجديدة بالمملكة المتحدة على غرار أمن المطارات، وسيخضع كل سجين لاختبار الإدمان عند وصوله في إطار خطط لتضييق الخناق على المخدرات خلف القضبان.

وأضافت الوزارة أن الماسحات الضوئية للجسم وتحديد الهوية البيومترية والكلاب المدربة على الكشف عن المخدرات ، ستكون من بين مجموعة من الاجراءات المقترحة لوقف تدفق المواد الخطرة التى "تعيث فسادا" فى السجون وتبدد عمل موظفي السجون في إصلاح مرتكبي الجرائم، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وحددت الحكومة الخطط في وثيقة حول استراتيجية السجون سيجري الكشف عنها بالكامل فى مجلس العموم اليوم الثلاثاء .

وتقترح الوثيقة أن يكون لجميع السجون الجديدة أمن على غرار أمن المطارات، بما في ذلك استخدام الماسحات الضوئية للجسم بالأشعة السينية، وتحديد الهوية البيومترية للزوار وكلاب مدربة للكشف عن المخدرات.

وقالت الوزارة إن الماسحات الضوئية يمكن أن تستخدم أيضا لتفتيش الموظفين الذين قد يكونون "عرضة للفساد"، لمنعهم من تهريب سلع غير قانونية خلف القضبان.

ومن ناحية اخرى ، تريد الحكومة تقييم كل سجين للكشف عن إدمانه على المخدرات والكحول لدى وصوله إلى السجن.