أكملت أكثر من 20 منطقة على مستوى المقاطعة في الصين تعديلات على لوائح الولادة المحلية، منذ أن أقرت البلاد تعديلا على قانون السكان وتنظيم الأسرة في آب/أغسطس الماضي.

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد اتخذت المناطق، ومن بينها بكين وسيتشوان وجيانجشي، تدابير داعمة تسلط الضوء على زيادة الإجازات للأزواج، مثل تقديم إجازة الأبوة، وتمديد إجازة الأمومة وإجازة الزواج.

وقال يانج ون تشوانج المسؤول بلجنة الصحة الوطنية :"يجب على الحكومة أن تلعب دورا قياديا في تقاسم تكاليف الإنجاب"، داعيا إلى مزيد من الإجراءات الداعمة في خدمات الحضانة ودعم الإنجاب وتخفيض الضرائب.

ويسمح تعديل قانون السكان وتنظيم الأسرة للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال، وينص على تدابير داعمة، كما يلغي الإجراءات التقييدية ذات الصلة.

وكان مكتب الإحصاء الصيني أفاد في تشرين ثان/نوفمبر بأن معدل المواليد الجدد في الصين انخفض لأدنى مستوى منذ أكثر من أربعة عقود.

وأوضح أن معدل المواليد تراجع بنسبة 18% خلال عام 2020 ليصل إلى 12 مليون مولود. وأرجع خبراء التراجع إلى جائحة كورونا وارتفاع تكاليف الإسكان والتعليم والصحة في الصين، بالإضافة إلى تراجع الرغبة في الزواج.