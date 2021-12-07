أعلن منظمو بطولة كأس الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين اليوم الثلاثاء إدراج النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم ضمن قائمة "اللاعبين الملتزمين" بالمشاركة في البطولة المقررة في سيدني بين الأول والتاسع من كانون ثان/يناير المقبل.

وجاء ذلك لينعش الأمال من جديد حول مشاركة النجم الصربي في بطولة أستراليا المفتوحة المقررة في وقت لاحق من كانون ثان/يناير.

وذكر المنظمون أن ديوكوفيتش سيكون ضمن 18 لاعبا من المصنفين العشرين الأوائل على العالم، سيشاركون في بطولة كأس رابطة المحترفين لفرق التنس، والتي ستنطلق بها منافسات الموسم الجديد، قبل بطولة أستراليا المفتوحة التي تبدأ منافساتها في ملبورن في 17 كانون ثان/يناير.

وذكرت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين في بيان إعلامي، مع الإعلان اليوم الثلاثاء عن تفاصيل الحدث، أن نوفاك ديوكوفيتش ودانييل ميدفيديف المصنف الثاني على العالم سيكونا على رأس ممثلي الفريقين الصربي والروسي حامل اللقب في البطولة.

ويحمل الفريق الروسي لقب البطولة بينما توج الفريق الصربي بلقب النسخة الأولى منها في عام 2020، وسيتواجد الفريق الصربي على رأس المجموعة الأولى التي تضم أيضا تشيلي والنرويج وإسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتوجب على جميع الراغبين في المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة المقررة في ملبورن، تناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، نظرا لأن التطعيم يعد إجباريا في ولاية فيكتوريا.

وأثارت تلك القيود الشكوك حول مشاركة ديوكوفيتش المتوج بلقب أستراليا المفتوحة تسع مرات، في النسخة المقبلة منها حيث تكرر رفضه للإفصاح عن تناوله اللقاح من عدمه، حيث يؤكد أنها مسألة شخصية.

وقال والد نوفاك ديوكوفيتش مؤخرا إن فرض تناول اللقاح بشكل إلزامي في ولاية فيكتوريا يعد بمثابة "ابتزاز"، وهو اتهام رفضته سلطات الولاية.

ورغم أن القيود نفسها ليست مفروضة في بطولة كأس الرابطة وولاية نيو ساوث ويلز التي تحتضنها، جاء الإعلان عن مشاركة ديوكوفيتش في كأس الرابطة لينعش أمال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة تتويج ديوكوفيتش بلقب النسخة المقبلة من بطولة أستراليا المفتوحة، سينفرد بالرقم القياسي المتمثل في إحراز 21 لقبا في بطولات "جراند سلام" .