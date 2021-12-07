أعلنت مؤسسة فيديلتي بارتنرز أند رفاينريز التابعة للبنك المركزي الزيمبابوي والمسؤولة عن إدارة صناعة تعدين الذهب في البلاد اليوم الثلاثاء وصول إجمالي إنتاج البلاد خلال أول 11 شهرا من العام الحالي إلى 9ر25360 كيلوجرام ذهب مقابل 3ر17494 كيلوجرام خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 45% سنويا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى وصول إنتاج البلاد من الذهب خلال الشهر الماضي إلى 5ر3336 كيلوجرام مقابل 2ر1476 كيلوجرام خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

يذكر أن قطاع التعدين وبخاصة تعدين الذهب والبلاتين والكروم يعتبر المصدر الأساسي للعملات الأجنبية في زيمبابوي.