بدأت شركة أزوموريس أكبر منتج للأسمدة في رومانيا، الاستعدادات لإيقاف إنتاجها من الأسمدة بشكل مؤقت حيث تسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في تقليص هوامش أرباحها ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء

ونقلت بلومبرج عن هاري كيسكي المدير العام للشركة قوله في بيان، إن السعر الذي يطلبه الموردون لغاز الميثان، وهو المادة الخام، "لم يعد يسمح لنا بمواصلة الاستمرار في نشاطنا بشكل مستدام".

وأضاف كيسكي، إن استئناف الإنتاج يعتمد على سعر الغاز وتوافره، مشيرا إلى أن شهري كانون ثان/يناير وشباط/ فبراير المقبلين سيكونان من "الفترات الحرجة التي نحتاج إلى التغلب عليها".

وأوضح كيسكي أن شركة أزوموريس ستواصل الحفاظ على جدول العمل العادي للموظفين وستركز على أعمال الصيانة في هذه الأثناء.