قالت نادية كالفينو نائبة رئيس الوزراء الإسباني إن بلادها لا ترى أن هناك خطرا من حدوث انقطاع شامل للتيار الكهربائي، حيث أن إمدادات الكهرباء في البلاد مؤمنة بموجب تعاقدات ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضحت كالفينو في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج ، : "نحن لسنا قلقين على الإطلاق بشأن انقطاع التيار الكهربائي ، تم ضمان الإمدادات في الآونة الأخيرة مرة أخرى ... إن قلقنا له علاقة أكثر بالطريقة التي سيتم بها تنظيم أسواق الطاقة وعملها".

وفي حين أبدت بعض الدول الأوروبية انزعاجها من احتمالات انقطاع التيار الكهربائي عنها بسبب انخفاض مستويات المخزون من الغاز الطبيعي لفصل الشتاء، أشارت كالفينو إلى العلاقة "الممتازة" بين إسبانيا والجزائر، التي تعتمد عليها في تسليم شحنات ذلك الوقود.