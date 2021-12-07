أسامة دياب



أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بالعلاقات الكويتية - السعودية التي وصفها بالتاريخية والمتجذرة ، واصفا زيارة ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان الى البلاد بـ " المباركة ".

وقال في تصريحات للصحافيين على هامش الاحتفال بذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم في البلاد، إن الزيارة في بيت واحد ومن غرفة إلى غرفة والراس واحد، لافتا الى ان الزيارة ليست الاولى لصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان للبلاد.

واشار الى أن الكويت والسعودية بلد واحد وأن الحدود لا وجود لها الا في الكتب ، ونتطلع الى زيارته الميمونة واستقباله بكل ترحاب.

وعن المناسبة ، هنأ العلي صاحب السمو امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد و قطر حكومة وشعبا بالعيد الوطني ، موضحا انها مناسبة غالية على الشعب الكويتي .

واشاد العلي بانجازات قطر ونجاحاتها والتي دائما ما تبهرنا، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق .